Levadia ja Paide alustasid oodatud võiduga

Levadia alistas kodus uustulnuk JK Tallinna Kalevi 5:1. Brent Lepistu (20. minutil) ja Zakaria Beglarišvili (26.) viisid Levadia esimesel poolajal 2:0 juhtima.

Teisel poolajal tegi Ernest Agyiri 55. minutil seisuks 3:0, aga 17-aastane Mark Mälksoo lõi vaid kuus minutit pärast Premium liiga debüüti Kalevi esimese tabamuse.

Kohtumise lõpus lõi Levadia siiski veel kaks väravat: 87. minutil tabas Robert Kirss ja viiendal üleminutil penaltist ka Frank Liivak.

"Üleliia eufooriasse me sellest superkarikast ei sattunud. Teadsime, et see on rohkem niisama karika peale mäng ja sellest midagi hooaja osas ei olene," kommenteeris Levadia kapten Brent Lepistu ERR-ile.

"Vähemalt hooaja algus tehtud, 5:1 võit. Kahetsusväärne, et selle ühe värava lasime. Oli ülesanne enne mängu taga null hoida, sellega ma hakkama ei saanud. Rahul ei saa täna olla."

Siiski sõnas Lepistu, et mängupildil midagi viga ei olnud. "Valdasime palli, enamus mängust olid kaitses asjad korras. Tegime mingi vahetuse ja mingid asjad läksid paigast ära. Tuli õnnetu värav rikošetist."

"Kokkuvõtvalt ikkagi raske mäng," lisas Kalevi poolelt Marek Kaljumäe. "Nad olid meist paremad. Pall liikus hästi. Tegelikult oli neil veel momente. Nad domineerisid mängu täielikult."

"Eks noorematel on ikkagi esimene kogemus Premium liigas. Ma arvan, et kes täna said Premium liiga debüüdi - võib-olla järgmine mäng on neil juba tõesti lihtsam."

Paide Linnameeskond oli võõrsil üle Pärnu JK Vaprusest 3:1 (10., 17. Kristjan Pelt, 41. Siim Luts - 27. Kristjan Kask).

Kolmapäeval mängivad Nõmme Kalju FC - FC Kuressaare, Tartu JK Tammeka - Tallinna FC Flora ja Tallinna JK Legion - Narva JK Trans.