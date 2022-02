Eesti naiste jäähokikoondis sai mängudes Riiaga kirja võidu ja kaotuse

Eesti naiste jäähokikoondis pidas nädalavahetusel Tondiraba jäähallis kaks kontrollkohtumist Läti klubiga Riia HK L&L. Laupäeva õhtul pidid eestlannad vastu võtma 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) kaotuse, kuid pühapäeval saavutasid 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) võidu.

Laupäeval peetud esimese mägu avakolmandikul läks Eesti naiskond Diana Kaareste (söötja Kirke Kulla) tabamusest juhtima, kuid viimasel kolmandikul viskasid Aleksandra Melnikova ja Samanta Pudule (2) HK L&L poolel kolm vastuväravat ning kindlustasid külalistele 3:1 võidu. Eesti koondise väravas mängis kahel esimesel kolmandikul Delen Schüle ning kolmandal Uljana Jeggi.

Pühapäevases kordusmängus oli Eesti koondis pidevalt eduseisus ning võitis kindlalt 5:2. Väravad viskasid Estrit Aasma (2+0), Margaret Neering, Kaire Leet (1+1) ja Christin Lauk, söödupunkti teenisid Maria Disko, Kairiin Jõemets, Diana Kaareste, Arina Benetis ja Jana Bilorus. Pääsukeste väravat kaitses kahel esimesel kolmandikul Triinu Tuvike ning viimasel Jeggi.

Eesti naiste jäähokikoondise kapten Kirke Kulla luges treeningkogunemist ja kontrollmänge kordaläinud ettevõtmiseks. "Mul on väga hea meel, koondise ettevalmistusse lisandusid nädalavahetusel toimunud kaks sõpruskohtumist tugeva Läti klubi HK L&L naiskonnas vastu. See oli väga oluline, et saaksime enne märtsis toimuvat MM-i võistkonna kokkumängu harjutada ning mängujoonisesse veel viimased muudatused teha," sõnas Kulla.

"Esimeses mängus suutsime esimesel perioodil head mängu näidata, kuid teisel ja kolmandal kolmandikul meie mäng veidi lagunes ning vastane suutis meie vead ära karistada. Teisele kohtumisele minnes suutsime eelmise päeva kaotuse unustada ja vigadest õppida. Suutsime suures joones treenerite seatud mängujoonisest kinni pidada ja mängisime südamega - Eesti eest!" lisas naiskonna kapten.

Eesti naiste jäähokikoondis osaleb 22.- 25. märtsini Belgradis toimuval MM-i III divisjoni B-grupi turniiril, kus vastasteks Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ning Iisrael. Grupi võitja tõuseb järgmiseks aastaks III divisjoni A-gruppi.

Eesti naiste jäähokikoondise koosseis kontrollmängudes:

VÄRAVAVAHID

1 - Triinu TUVIKE (17.12.2000) - Tartu HK Säde

30 - Delen SCHÜLE (18.04.1998) - Tallinna HK Roosa Panter

33 - Uljana JEGGI (07.03.200) - Kohtla-Järve HC Everest

KAITSJAD

3 - Kaire LEET (12.04.1981) - Tallinna HK Roosa Panter

8 - Evelyn ROOSILEHT (29.11.1975) - Tallinna HK Roosa Panter

10 - Kristin Maris MAHLA (13.10.1997) - Tartu HK Säde

11 - Aleksandra-Olga SEPPAR (01.08.1992) - Kohtla-Järve HC Everest "A"

14 - Grete HOLLO (27.06.2001) - Tartu HK Säde

17 - Kadri REITALU (10.11.1976) - Tallinna HK Roosa Panter

19 - Christin LAUK (14.02.1989) - Tallinna HC Grizzlyz

23 - Arina BENETIS (07.05.1998) - Kohtla-Järve HC Everest

27 - Emilia KOGER (09.07.2003) - Tallinna HC Grizzlyz

RÜNDAJAD

5 - Kirke KULLA (01.10.1981) - Tallinna HK Roosa Panter "C"

7 - Diana KAARESTE (03.08.1976) - Tallinna HK Roosa Panter "A"

9 - Janika VÄLISTE (26.07.1992) - Tallinna HC Grizzlyz

12 - Kairiin JÕEMETS (19.05.1991) - Tallinna HC Wolferines

13 - Merlin GRIFFIN (19.10.1986) - Tartu HK Säde

15 - Helen MAHLA (11.05.1977) - Tartu HK Säde

16 - Jana BILORUS (16.10.1988) - Viljandi HK Fellin Fuuriad

18 - Maria DISKO (30.06.1990) - Kohtla-Järve HC Everest

20 - Estrit AASMA (29.11.1992) - Kohtla-Järve HC Everest

21 - Anastassia TOMJUK (04.05.1994) - Tallinna HK Roosa Panter

22 - Teele RANDOJA (05.12.1985) - Tartu HK Säde

26 - Anete SALUMAA (18.07.1993) - HIFK Classic (FIN)

28 - Margaret NEERING (20.01.2003) - Viljandi HK Fellin Fuuriad

Peatreener: Inguna LUKAŠEVICA

Abitreener: Ahto KÄRNÄ

Abitreener: Oleksii LUBNIN

Abitreener: Oleg PUZANOV

Peamänedžer: Jüri ROOBA

Naiskonna esindaja: Rita KIVI

Varustuse hooldaja: Toomas REBANE