Brent Lepistu kaaslastest Levadias: olen valmis nende eest surema

Eesti meistriks tulnud Tallinna FCI Levadia kapten Brent Lepistu tähtsustab edu taga väga kõrgelt meeskonnavaimu ja loodab, et edu aitab ka nende meeskonna mängijaid rohkem koondisesärki.

Levadia võitis tiitli seitsmeaastase pausi järel. Lepistu aimab põhjuseid, miks paus oli nii pikk. "Lähenemine eelmistel aastatel oli natuke liiga resultaadipõhine. Seekord tulid poolteist aastat tagasi Serbia treenerid ja hakkasime kokku panema mõnusat kompotti," lausus ta Raadio 2 saates "Pulss".

"Võtsime juurde palju tuttavaid Eesti mängijaid. Üks asi on see, milline sa oled mängijakvaliteedi poolest, aga sa näed neid poisse iga jumala päev. Mõni mees näeb neid rohkem kui oma naist ja vanemaid. Sul on vaja õigeid indiviide, et põlemine ja edu saaks... see ei teki ühe päevaga, see tekib kollektiivselt pikal ajaperioodil. Pooleteise aastaga suutsime kokku panna nii tugeva asja, et tasus ära ennast."

Lepistu kannab kaptenipaela, millega kaasnevad lisakohustused. "Minu ülesanne mängijana on treenerite poolt antud asjad ära teha, aga kaptenina käib kaadri taga hästi palju psühholoogilist tööd meestega. Sinu ülesanne on vaadata, et riietusruumis oleks seesama õhkkond, millest rääkisime. Ilma ei ole võimalik."

"Kujuta ette, et kui sul üks õun läheb mädanema, siis terve korv mädaneb," võrdles 28-aastane poolkaitsja. "Ja sul ei olegi varianti. Seal on palju ekstratööd, inimestega suhtlemist, õigetele nuppudele vajutamist. Minu ülesanne platsil ja platsiväliselt on see, et minu ümber saaks teised poisid särada ja olla täispotentsiaali juures."

Lepistu sõnul on ta valmis kaaslaste nimel väga paljuks. "Ma olen valmis nende eest surema," lisas ta otsekoheselt. "Me käime peaaegu igapäevaselt peale trenni päris suure seltskonnaga kuskil kohvikus, arutame asjad läbi, arutame maailmaasju. Paljude meestega - Zakaria Beglarišvili ja veel mõned - nendega ma olen ju Flora särgis meistriks tulnud."

"Kui oled pikad aastad läbi käinud mingite meestega igapäevaselt ühise eesmärgi nimel pingutades, siis ükskõik, mis elus juhtub, ma tean, et saan selle mehe poole pöörduda, tema saab minu poole pöörduda midagi vastu küsimata. Selline respekt on võimalik ainult spordis, ma arvan."

Lepistu loodab ka, et meistritiitel avab rohkematele Levadia mängijatele koondiseuksed. Tema sõnul kaaslased vääriks seda. "Mõned mehed meil koondises on. Kuna olen mõlemalt poolt näinud - nii Floras kui ka Levadias -, siis need Eesti poisid, kes Levadias on, kui paned nad kaalukausile, siis ma ei saa kuidagi öelda, et mõni mees peajagu üle on," sõnas ta. "Või et kõik mängijad peaks Florast tulema. Meie poisid on ka väga head ja loodan, et see natuke tasakaalustub. Paljud poisid vääriksid koondises olemist."