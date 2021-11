Kolmapäeval võib selguda Eesti meister, Levadiale piisab viigist

Levadiale piisab viigist, Flora vajab võitu. Kohtumise eel on selge ainult üks - Levadial on veel mänguruumi, Floral on aga selg vastu seina.

"Levadial on vaja ainult ühte punkti, mis tähendab, et neile piisab kahest mängust ühest viigist, nii et loomulikult eelis on neil," kommenteeris Flora peatreener Jürgen Henn ERR-ile. "Nemad on selgelt ikkagi nendes kahes mängus kokkuvõttes favoriidid, aga meil on omad võimalused."

Levadia tunneb kohtumise eel soosiku pinget, ent loodab selle enda kasuks pöörata. "Muidugi tunneme pinget. Levadias töötades on selge surve meistrivõistlused võita," kommenteeris Levadia peatreener Marko Savic.

"Seda teavad kõik, ka Floras on see samamoodi. Kuid meie töös on see privileeg. Kui töötame meeskonnas, kellel on igas mängus võidukohustus, siis sellisel juhul näen mina seda väga suure privileegina."

Flora ja Levada kohtusid viimati karikafinaalis mai lõpus ehk kuus kuud tagasi. Siis jäi peale Levadia. Enne seda, kevadel peetud kahest liigamängust ühe võitis Flora, teine jäi viiki.

"Praegusel hetkel pole meie meistrid. Flora on veel meister," lausus Levadia kaitsja Maximiliano Ugge. "Kuni see nii on, peame mõtlema ainult sellele, et teha platsil, mis vaja ja teha oma tööd. See on meie ülesanne. Eks siis näe, mis saab. Olen juba varem öelnud, et võidab see, kes seda rohkem tahab."

Senise eduka hooaja kõrval on kolmapäevane mäng Florale ikkagi tähtsaim. "Ma olen Floras olnud kaheksaaastasest saadik ja terve elu on see mäng olnud Eesti jalgpallis kõige suurem," kommenteeris Flora ründaja Rauno Sappinen.

"Ma olen selle teadmisega üles kasvanud, et Flora ei tohi kunagi Levadiale kaotada. Ja täpselt samamoodi on see ka homme."

ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet kolmapäeval, 1. detsembril kell 19.20.