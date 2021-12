Flora purustas Levadia, Eesti meister selgub pühapäeval

Premium liiga eelviimases voorus läksid vastamisi liigaliider Tallinna Levadia ja teisel kohal olev FC Flora. Levadial oli tiitli kindlustamiseks vaja vähemalt viiki, kuid kolmapäevases kohtumises tegi Levadia mitmeid eksimusi ning FC Flora teenis ülikindla 5:1 võidu.

Flora läks kohtumist juba 6. minutil juhtima, kui nurgalöögist tulnud palli suunas peaga Levadia väravasse Ken Kallaste. 33. minutil suurendas Flora eduseisu Sergei Zenjov, kes nurgalöögist tulnud palli suutis Levadia väravasse lüüa.

Poolajapausi eel eksis Levadia väravavaht Karl Andre Vallner, kes ei suutnud palli korralikult kontrollida ning Flora ründaja Rauno Sappinen võitis Vallnerilt palli ja viis Flora 3:0 juhtima.

Teise poolaja alguses suurendas Flora eduseisu Markkus Seppik. 60. minutil lõi Levadia ühe värava tagasi, kui resultatiivne oli Zakaria Beglarishvili. Kohtumise lõppseisu vormistas kuus minutit hiljem Henrik Ojamaa ning Flora teenis 5:1 võidu.

Premium liiga viimase vooru eel on liigatabelis jätkuvalt esikohal Levadia, kellel on 77 punkti, Flora on Levadiast punkti kaugusel. Pühapäeval kohtuvad viimases voorus Flora ja Levadia uuesti ning kohtumise võitja kroonitakse Premium liiga võitjaks.

Enne mängu:

Levadiale piisab meistritiitli kindlustamiseks viigist, kuid Flora vajab edasi võitlemiseks võitu.

Flora ja Levadia kohtusid viimati karikafinaalis mai lõpus ehk kuus kuud tagasi. Siis jäi peale Levadia. Enne seda, kevadel peetud kahest liigamängust ühe võitis Flora ning teine jäi viiki.