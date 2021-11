Koitmaa: ammutasime Kontaveidi võidust motivatsiooni

"See on metsik rõõm, mis mind valdab," rääkis ERR-ile pärast mängu koondise väravavaht Villem-Henrik Koitmaa.

"Nagu klassikud ütlevad: tunne on, nagu oleks võitnud! Hommikul jääl käies oli ka selline tunne, et siit võiks midagi tulla. Eilsest [kolmapäevasest] Kontaveidi võidust võtsime ka kõvasti motivatsiooni ja kõik läks paika, nii, nagu pidi minema."

"Väga oluline võit on võetud. Kuigi selle turniiri tähtsus on aastatega kasvanud, on see väikestviisi ikkagi ettevalmistusturniir MM-i jaoks. Koduseinte vahel võit Läti üle jääb tahes-tahtmata meelde," lisas Koitmaa.

Reedel mängib Eesti koondis Leeduga, ülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.55.