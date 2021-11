Võimsas hoos Rooba koduklubi püstitas KHL-is rekordi

Külalismeeskonna Jekaterinburgi eest viskas kaks väravat Shane Price, nende vahele jäid aga Igor Geraskini, Kirill Pilipenko ja Vladislav Koloda tabamused. Severstali väravavaht Vladislav Podjapolski tegi mängu jooksul 37 tõrjet, Rooba veetis jääl 12 minutit.

Rooba kodumeeskonnale oli neljapäevane võit juba kaheksandaks järjestikuseks, mis tähistab klubi rekodit KHL-is.

Võimsas hoos Severstal on läänekonverentsis 25 mängust kogutud 32 punktiga tõusnud neljandale kohale, konverentsi liidriks on 39 punkti teeninud Peterburi SKA. Idakonverentsis on kindlaks liidriks 26 matšist vaid kolm kaotanud Magnitogorski Metallurg.