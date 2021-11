Hiina jäähokikoondis saab Pekingi olümpial osaleda

Rahvusvaheline Jäähokiföderatsioon IIHF kinnitas, et Hiina säilitab oma koha meeste jäähokiturniiril 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängudel.

Pärast tänast IIHF-i nõukogu koosolekut, kus arutati ka Hiina osalemist 2022. aasta taliolümpial, ütles IIHF-i president Luc Tardif, et võõrustajariigina on meeskonnal õigus jäähokiturniirist osa võtta.

IIHF on varem hinnanud Hiina jäähokikoondise taset ebapiisavaks ning septembris arutati selle üle, kas meeskond üldse turniirilt kõrvale jätta.

Hiina kvalifitseeritus korraldajamaana Pekingi olümpiale automaatselt, kuid Tardifile valmistas muret, et koondis võib kõik mängud suurelt kaotada ning see mõjutab kogu turniiri.

IIHF ja Hiina jäähokiliit teatasid, et nad tahavad korralda kaks mängu, et hinnata meeskonna ettevalmistust 2022. aasta olümpiaks. Valitud koondislased osalevad 15. ja 17. novembril Kunlun Red Stari koosseisus hokiliiga KHL-i mängudes. IIHF nõukogu koguneb uuesti pärast matše, et arutada järgmisi samme.

Hiina loositi 2022. aasta Pekingi meeste jäähokiturniiril A-gruppi valitseva maailmameistri Kanada, USA ja Saksamaaga.