NFL: Dallas ja Buffalo said üllatuskaotuse

Denver Broncos alistas võõrsil Dallas Cowboysi 30:16. Denveri eest tegi hea esituse mängujuht Teddy Bridgewater, kes viskas 249 jardi ja ühe touchdown'i. Lisaks skooris Bridgewater joostes ühe touchdown'i.

Denver teenis nelja kaotuse kõrvale hooaja viienda võidu, Dallasel on kirjas kuus võitu ja kaks kaotust.

Buffalo Bills pidi võõrsil tunnistama liiga ühe kehvema võistkonna, Jacksonville Jaguarsi, 9:6 paremust.

Buffalo mängujuhil Josh Allenil oli ebatavaliselt kehv mängupäev. Allen viskas 264 jardi ning tema arvele jäi ka kolm pallikaotust. Buffalol on nüüd kirjas viis võitu ja kolm kaotust, Jacksonville teenis kuue kaotuse kõrvale teise võidu.

JOSH ALLEN INTERCEPTS JOSH ALLEN.



: #BUFvsJAX on CBS

: NFL app pic.twitter.com/khMlsifwbs — NFL (@NFL) November 7, 2021

New York Giants alistas koduväljakul Las Vegas Raidersi 23:16. New York teenis võidu suuresti tänu kaitsemängule, mis edukalt terroriseeris Las Vegase mängujuhti Derek Carri. Carr sooritas kolm pallikaotust ning New York teenis hooaja kolmanda võidu. Las Vegas on võitnud viis ja kaotanud kolm kohtumist.

Tennessee Titans alistas 28:16 Los Angeles Ramsi. Los Angelese mängujuhil Matthew Staffordil oli eksimusterohke mängupäev ning Rams sai seitsme võidu kõrvale hooaja teise kaotuse. Tennesseel on samuti seitse võitu ja kaks kaotust.

Eesti aja järgi teisipäeva varahommikul kell 3.20 lähevad vastamisi Margus Hundi koduklubi Chicago Bears ja Pittsburgh Steelers.

Tulemused:

Denver Broncos - Dallas Cowboys 30:16

Buffalo Bills - Jacksonville Jaguars 6:9

New York Giants - Las Vegas Raiders 23:16

Atlanta Falcons - New Orleans Saints 27:25

Cleveland Browns - Cincinnati Bengals 41:16

New England Patriots - Carolina Panthers 24:6

Baltimore Ravens - Minnesota Vikings 34:31

Miami Dolphins - Houston Texans 17:6

Philadelphia Eagles - Los Angeles Chargers 24:27

Kansas City Chiefs - Green Bay Packers 13:7

San Francisco 49ers - Arizona Cardinals 17:31

Tennessee Titans - Los Angeles Rams 28:16