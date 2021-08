Seitsmeväravalise lahingu võitnud USA tuli pronksile

Poolfinaalis üllatuslikult Kanadale alistunud ameeriklannad läksid kohtumist juhtima kaheksandal mänguminutil, kui skoori avas Megan Rapinoe. Sam Kerr suutis küll kümme minutit hiljem seisu Austraalia eest viigistada, ent seejärel sai USA initsiatiivi taas enda kätte.

Neljakordsed olümpiavõitjad asusid Megan Rapinoe teisest tabamusest 21. minutil taas juhtima ja avapoolaja esimesel üleminutil lõi Carli Lloyd seisuks 3:1. Lloyd oli täpne ka kohe teise poolaja alguses, mil lõi juba USA neljanda tabamuse.

Põnevust jagus pronksimatšis aga lõpuvileni välja, sest Austraalia oli lähedal seisu taaskordsele viigistamisele. 54. minutil lõi Caitlin Foord seisuks 2:4 ja esimesel üleminutil tõi Emily Gielnik austraallannad ühe värava kaugusele viigist. Enamaks aga suutelised ei oldud ja seisuga 4:3 teenis pronksi USA naiskond.

Ameerika Ühendriikidele on tegemist naiskonna kuuenda olümpiamedaliga. Neljal korral on tuldud kullale (1996, 2004, 2008, 2012), korra hõbedale (2000). Medalita on jäädud vaid 2016. aastal, mil Rios tuldi viiendaks.

Tokyo olümpiamängude naiste jalgpalli kuldmedalisti selgitavad 6. augustil Rootsi ja Kanada.