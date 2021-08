Kaljulaid: paraolümpial on veel suuremgi väärtus kui tavaliselt

Jaapanis visiidil viibiv president Kersti Kaljulaid usub, et Tokyo olümpiamängudele järgnev paraolümpia on laiema tervisekriisi valguses suurema sümboolse väärtusega kui tavaliselt.

Kaljulaid kohtus kolmapäeval Jaapani peaministri Yoshihide Sugaga, kellega kõneles muu hulgas ka olümpiast, mille võõrustamist suur osa jaapanlasi koroonaviiruse pandeemia tõttu ei toetanud.

"Tänasin neid, et nad on selle julge sammu teinud, teades, et sisepoliitiliselt on tema (Yoshihide Suga - toim.) jaoks väga keeruline, et olümpiamängud siin toimuvad. Tänasin väga selle julge sammu eest ja ütlesin, et meie sportlased on minu teada olnud sellega võrdlemisi rahul, kuidas neil siin on läinud," rääkis OM-i lõputseremoonial osalev Kaljulaid intervjuus ERR-ile.

"Üksiti ta ise mainis paraolümpiamänge, mis järgnevad kohe olümpiamängudele ja oli ka nende korraldamise üle väga uhke. Rääkisime natuke sellest, et ajal, kui me tervisega tegeleme ja meie mõtted on seotud tervisekriisiga, on sellel ehk veel suuremgi sümboolne väärtus kui tavaliselt."

Tokyo olümpiamängud lõppevad 8. augustil. Tokyo paraolümpiamängud algavad 24. augustil ja vältavad 5. septembrini.