Olümpiarekordi püstitanud ronija sõidab finaali asemel koju operatsioonile

Esmakordselt olümpiamängude kavasse kuuluva meeste sportronimise kvalifikatsiooni parimat aega näidanud Prantsusmaa esindaja Bassa Mawem vigastas teisipäevasel eelvõistlusel nii tõsiselt vasakut kätt, et sõidab finaalis võistlemise asemel kodumaale lõikusele.

Prantsusmaa Olümpiakomitee sõnul tundis Bassa köisjulgestusega ronimise ajal käes teravat valu ning mees ei suutnud enam seinast kinni hoida. Sel hetkel oli prantslane ka võistlust juhtimas.

Uuringute kohaselt rebenes Bassa biitsepsi kõõlus.

Mawemide pere lippu hoiab siiski finaalis kõrgel Bassa noorem vend Mickael, kes teismelisena vanema venna eeskujul ronimisega tegelema hakkas.

Sportronimise mitmevõistlusesse kuulub kolm erinevat ala: kiirronimine, seinalronimine ja köisjulgestusega ronimine. Kiirronimises on vastamisi kaks sportlast, kes üritavad võimalikult kiiresti 15-meetrisest seinast üles ronida. Seinalronimine hõlmab nutikust ja probleemide lahendamise oskust, sest nelja minuti jooksul on vaja läbida võimalikult palju seinale fikseeritud marsruute.Köisjulgestusega ronimine nõuab vastupidavust, sest teatud aja jooksul on vaja seinal ronida võimalikult kõrgele.

36-aastane Bassa oli vanim sportronimisel osalenud võistleja.