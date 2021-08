Poolatar jäi kiirronimise maailmarekordist sajandiku kaugusele

Kiirronimisel, mis kujutab endast 15-meetrisest seinast võimalikult kiiresti üles jõudmist, jäi maailmarekordiomanikust venelanna Julija Kaplina ajaga 7,65 alles viiendaks.

Kiirronimine on üks kolmest sportronimise alast, ülejäänud kaks on seinalronimine ja köisjulgestusega ronimine. Seinalronimine hõlmab nutikust ja probleemide lahendamise oskust, sest nelja minuti jooksul on vaja läbida võimalikult palju seinale fikseeritud marsruute. Köisjulgestusega ronimine nõuab vastupidavust, sest teatud aja jooksul on vaja seinal ronida võimalikult kõrgele.

Kolme ala kokkuvõttes selguvad kaheksa paremat, kes asuvad taas võistlustulle reedeses finaalis.

Ala üks medalisoosikuid on sloveenlanna Janja Garnbret, kes lõpetas esimese ala alles 14. kohal. Tehniliste oskuste poolest tuntud Garnbretil on aga piisavalt šansse, et ülejäänud kahe alaga siiski kaheksa sekka tõusta.

Sportronimine on olümpiamängude kavas Tokyos esmakordselt. Alal võetakse mõõtu ka 2024. aasta Pariisi olümpial.