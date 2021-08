Juba ajalugu teinud jaapanlane sai kodusel olümpial kaela ka teise kulla

Hashimoto esikohatulemus oli 15.066 punkti, teise koha saavutanud horvaadi Tin Srbic skooriks jäi 14.900. Pronksmedali teeninud Venemaa Olümpiakomitee sportlane Nikita Nagornõi tulemus oli 14.533 punkti.

Hashimotot peetakse kaasmaalasest võimlemisstaari Kohei Uchimura, kes valmistub karjääri lõpetama, mantlipärijaks.

Ka 32-aastane Uchimura tegi koduseid olümpiamänge kaasa, kuid tema medalilootused purustas kangi kvalifikatsioonis toimunud kukkumine.

Jaapani kuulsaima meesvõimleja Uchimura olümpiamängude medalisaagiks on kolm kulda ja neli hõbedat. 19-aastane Hashimoto tõi juba oma esimestelt mängudelt koju kaks kuld- ja ühe hõbemedali, millest tingituna võib arvata, et noor jaapanlane on võimeline võimlemislegendi tulemust ületama.