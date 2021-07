Meeste sportvõimlemine sai endale kõigi aegade noorima olümpiavõitja

Hashimoto kogus 88,465 punkti ning edestas sellega 2017. aasta maailmameistrit Xiao Ruotengi Hiinast vaid 0,4 punktiga. Pronksmedali teenis venelane Nikita Nagornõi.

Noor olümpiavõitja asus sportvõimlemisega tegelema kahe vanema venna eeskujul. Väiksena käis ta vendadega spordisaalis kaasas ning palus, et ka teda treenitaks. Treener palus poisil pisut oodata, vihjates liiga noorele eale, kuid kuna Hashimoto jätkas vendadega trennis kaasas käimist, pakkus treener temalegi vahendeid. Sihikindlus on end ära tasunud, sest oma esimestel olümpiamängudel kõige kirkam medal võita on suurepärane tulemus.

Noort jaapanlast peetakse uueks võimlemistäheks, kellel on ees pikk ja edukas karjäär. Hashimoto edu oli jaapanlastele oluline, sest nende senine sportvõimlemise staar, 32-aastane Kõhei Uchimura, kel auhinnakapis kaks järjestikust olümpiakulda, Tokyos viimast harjutust sooritama ei pääsenud ning teatas olümpiakarjääri lõpetamisest.

Hashimoto ei soovinud ennast Jaapani võimlemislegendiga eriti võrrelda. "Mina tema mantlipärija? Me võtame Uchimura pärandi ning seda veelgi edendades viime võimlemise Jaapanis veelgi kaugemale," ütles noormees ajakirjanikele.