Gruusia kuulitõukaja andis OM-il positiivse dopinguproovi

Dopinguvastase võitlusega tegeleva ühenduse ITA (International Testing Agency) kinnitusel on Gruusia kuulitõukaja Benik Abrahamjan andnud positiivse dopinguproovi ja ei saa teisipäeval Tokyo olümpiamängudel toimuvast kvalifikatsioonist osa võtta.

Reuters vahendab, et 36-aastase Abrahamjani 31. juulil Tokyos antud võistlusvälisest dopinguproovist leiti steroidide kasutamise jälgi. Sportlane võib nüüd nõuda B-proovi avamist, kuid seni on ta ajutise võistluskeelu all ehk teisipäeval toimuvas kuulitõuke kvalifikatsioonis ta osaleda ei saa.

Abrahamjan võttis osa ka Rio olümpiamängudest, kus 18 meetri ja 72 sentimeetri kaugusele kandunud tõuge teda finaali ei viinud.

Armeenias sündinud Gruusia kuulitõukaja dopingujuhtum on Tokyo olümpiamängudel teiseks omalaadseks, kolm päeva varem määrati ajutine võistluskeeld Nigeeria sprinterile Blessing Okagbarele.