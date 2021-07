Minaškin: tunnen, et olen praegu heas vormis

"Tunnen ennast hästi praegu. Tegime korraliku ettevalmistuse. Aga tatamil näeme, mis tuleb," ütles viis aastat tagasi Rio de Janeiros enda olümpiadebüüdil 17. koha saanud Minaškin. "Proovin endast maksimumi anda, aga midagi garanteerida ei oska kahjuks. Meil on selline spordiala ja meie kehakaal on väga tasavägine. Tugev võistlus tuleb, proovin endast maksimumi teha."

"Tunnen ennast vabalt ja hoian natuke kaalu, tulevad viimased treeningud. Kõik on okei," lisas Minaškin.

Kui palju praegu kaalu on? "Hommikul oli 102,3 kg," avaldas ta.

Minaškin on koos sparringupartneri Mattias Kuusikuga üle nädala Jaapanis olnud, vormi timmiti Sakus ettevalmistuslaagris. "Võin öelda, et praegu tunnen, et olen heas vormis. Olime siin Sakus ja sparringu Mattiasega tegime trenni. Loodame, et see vorm ei kadunud," lausus Minaškin. "Siin ka teeme natuke trenni, et hoida vormi."

"Kõige tähtsam on peas," jätkas ta. "Kõik töö on juba enne tehtud. Nüüd on vaja hästi magada, hästi keskenduda ja kui tatamil maksimum anda, võib tulla tulemus ka."

30-aastane Minaškin läheb esimeses matšis loosi tahtel vastamisi mongoli Lkhagvasürengiin Otgonbaatariga. 28-aastane Otgonbaatar on tunnustatud tegija, kes võitis 2018. aasta maailmameistrivõistlustel pronksmedali. Lisaks on ta kahe aasta tagune Aasia meister. "Kui loos tuli välja, vaatasin, mis poolt ta maadleb, sest pole kunagi temaga maadelnud," rääkis Minaškin. "Ta on vasakpoolne ja see sobib mulle rohkem natuke. Mongoollased on teistsugused, nagu jaapanlased – nad ei maadle klassikalist judot, vaid maadlevad nagu näiteks venelased, aga teistmoodi. Päris huvitav matš peaks tulema."

Minaškini ja Otgonbaatari matš on kavas neljapäeval, kohtumistega alustatakse Eesti aja järgi varahommikul kell 5.