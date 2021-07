Minaškin: väga kahju, lootused olid palju suuremad

"Ei läinud niimoodi, nagu ootasin. Ta oli päris ebamugav vastane. Tema tasakaal oli selline, et ma ei saanud aru, kuhu ta võib kukkuda. Matši ajal ma ei suutnud kahjuks oma haaret võtta, ei tulnud välja. On vaja uuesti matši vaadata ja analüüsida," rääkis Minaškin Eesti ajakirjanikele. "Paar võimalust oli. Aga samas oli ka temal paar võimalust. Enam-vähem võrdne matš oli, aga lõpuks läks niimoodi."

"Praegu mul on väga kahju, et see natukene, mis jäi puudu, maksis mulle võidu," lisas Minaškin. "Oli paar rünnakut, kus võinuks võib-olla natuke rohkem pingutada või õiges suunas teda lükata. Aga ei tulnud välja. Lõpuks oli kuus ja pool minutit maadeldud ja kukkusin."

"See ei ole vabandus, aga ma ei suutnud tal kimonost kinni võtta. Kui vaatate, siis mul on siin väga palju ruumi, aga tal ei olnud üldse seda ruumi," näitas Minaškin enda kimono varrukaid. "Oli vaja kuskilt leida seda haaret, kui tahtsin võita, aga ei tulnud välja seekord."

Minaškini ja kolme aasta taguse MM-pronksi Otgonbaatari vastasseisus lõppes normaalaeg viigiliselt. Lisaaja alguses raviti mati kõrval mitu minutit Minaškini pead ning tatamile naastes sooritas Mongoolia judoka lõpuks waza-ari väärilise ehk võidu toonud heite.

"Ma ei tea praegu, kas see paus andis mulle natuke aega taastuda või andis talle rohkem aega taastuda. Aga kohe pärast seda ei tulnud mul üldse midagi välja," tõdes Minaškin. "Mõjutas see, et aega läks. Kui mina saaksin valida, siis ma ei teeks seda pausi ja jätkaksin matši. Seal midagi hullu ei olnud, mingi vistrik oli ja nad sidusid mul pea kinni. Ma ei tea, milleks seda oli vaja."

"Siin olümpial on üldse kogu aeg midagi teistmoodi. Isegi shido (hoiatus – toim), mis ma sain, oli selle eest, et astusin välja tatamilt. Ükskord annavad mulle, et ma läksin välja ja teine kord annavad talle, et ta lükkas mind välja," jätkas Minaškin. "Ma ei tea, kuidas see välja paistis, aga ma ei läinud tagasi niisama, ta lihtsalt peaga ja kätega surus mind tatamilt välja ja seekord anti mulle shido. Kui oleks talle shido, siis oleks 2:0 shidodega, mul oleks väike eduseis. Aga oli võrdne shidodega ja lõpus ta oli värskem."

Viis aastat tagasi Rio olümpial piirdus Minaškin samuti ühe matšiga. "Loomulikult ma ei tulnud siia lihtsalt osalema, lootused olid palju suuremad. Sel korral lootsin rohkem osaleda olümpial, aga juhtus nagu eelmisel olümpial – esimene ring. Väga kahju, aga praegu ma ei saa midagi teha. Olukord on selline ja vaatame, mis tuleb," lausus Minaškin. "Hommikul tundsin ennast väga korralikult. Eelmisel olümpial ka tundsin ennast väga hästi. Äkki tuleb järgmisel korral halvasti tunda ja läheb paremini? Aga jah, tunne oli päris korralik ja tundsin, et olin tööd teinud, olin valmis. Aga ebamugav vastane mulle. Oli vasakpoolne, aga väga ebamugav. Ta on sama pikk nagu mina, aga tasakaal on tal veel madalam kui mul, ta kogu aeg pressis mu peale ja ma väga ei olnud valmis selleks."