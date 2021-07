Naiste epees kulla võitnud hiinlanna oli enne olümpiat raske dilemma ees

Naiste epeevehklemises kuldmedali kaela saanud Yiwen Sun rääkis pärast võistlust, et seisis enne olümpiamänge suure dilemma ees, kas mängudel üldse osaleda.

Enne olümpiamänge sai Sun teada, et tema isa on surmavalt haige ja ta ei saanud kindel olla, et näeb oma isa üldse enam kunagi, sest peale olümpiamänge peab ta veetma mitmeid päevi karantiinis.

"Oli suur võimalus, et ma ei näe teda enam rohkem, kui ma olümpial osalen. Õnneks on ta praegu ikka elus. Me püsime perega lootusrikkad," rääkis Sun kodumaa meediale läbi pisarate.

Sunil õnnestus võita kuldmedal pingelises finaalis rumeenlanna Ana Maria Popescu vastu, kes varasemalt oli konkurentsist lülitanud ka kaks eestlannat - veerandfinaalis Julia Beljajeva ja poolfinaalis Katrina Lehise.

Ka eestlastele pakkus naiste epeevehklemise individuaalturniir palju rõõmu, sest Katrina Lehis võitis pronksmedali ja sai sellega esimeseks naiseks pärast 1992. aastat, kes suveolümpiamängudel Eestile medali on toonud.