Jaapanile lähenev orkaan viis muudatusteni OM-i sõudmisgraafikus

Eelmisel aastal koroonaviiruse tõttu edasi lükatud Tokyo olümpiamängud said lõpuks reedel avapaugu, kuid viirusele lisaks on olnud probleeme ka ilmastikuoludega. Jaapani suved on väga soojad ning niisked, mis on teinud mitmel alal võistlemise keeruliseks. Näiteks kurtsid rannavõrkpallurid viimaseid treeninguid pidades, et liiv Tokyos on liiga kuum, et seal kaua peal olla.

Kuigi suvekuumus ei ole võõras nähtus ka eestlasele, siis orkaanid on. Jaapani ilmaennustusjaamad on hoiatanud, et kagust lähenev orkaan jõuab põhisaarestikuni esmaspäeval ning võib enda alla võtta ka Tokyo.

Lähenev troopiline tsüklon on juba sundinud olümpiamängude korraldajaid tegema muudatusi ning esmaspäeval toimuma pidanud sõudmisalad peetakse hoopis pühapäeval, mil ka Eesti paarisaeruline neljapaat võistlustulle asub.

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) tegevdirektor Christophe Dubi ütles, et korraldajad peavad hoidma silma peal graafikul, et näha, mis aladega saab mis ajal jätkata. "Jaapani ilmateenistuse tehnoloogia, mis aitab meil ette näha, mis juhtub, on suur pluss. See oli ennustatav, mis on hea asi, sest siis ei pidanud me seda otsust tegema samal päeval või vahetult enne," ütles Dubi.

Drastilised ilmastikuolud ei ole kõigi jaoks aga tingimata halb nähtus. Tokyosse võistlema rännanud surfarid kurtsid juba enne olümpiamänge, et Tsurigasaki surfiranna lained ei ole piisavad, et pakkuda head vaatemängu ning võistlust.

"Nüüd tulevad head lained, Jaapani rannikule tuleb tugev orkaan ja me teame, et lained lähevad suuremaks," ütles rahvusvahelise surfiliidu president Fernando Aguerre.