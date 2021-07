Venemaa nõuab olümpial Krimmi näitamist endale kuuluvana

Vene saatkond Jaapanis nõuab Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt (ROK) ning Tokyo suveolümpia korraldajatelt mängudel kasutatava maailmakaardi korrigeerimist selliselt, et Ukrainalt annekteeritud Krimmi näidataks Venemaa koosseisu kuuluvana.

"Krimm on Venemaa Föderatsiooni lahutamatu osa, küsimus selle kuuluvusest on lõplikult ja pöördumatult lõpetatud. Eeldame, et ROK ja Tokyo olümiamängude organiseerimiskomitee teevad kaardil vastavad muudatused, mis näitavad Krimmi vastavalt õiguslikule ja objektiivsele reaalsusele," kirjutas Vene saatkond oma sotsiaalmeedia kontol.

Vaidlusalune kaart on kujutatud olümpiamängude kodulehel. Varasemalt oli sellel kujutatud Krimm Venemaale kuuluvana, kuid Ukraina protesti järel muudeti seda selliselt, kus Krimm oli taas Ukraina koosseisus, kirjutab uudisteagentuur Interfax.

Eelnevalt oli Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatanud, et Venemaa diplomaatidel on õigus esitada ROK-ile küsimusi seoses Krimmi kuuluvuse kujutamisega.

Venemaa ise osaleb dopingusüütegude tõttu Tokyo suveolümpiamängudel olümpialipu all.

Venemaa annekteeris Krimmi Ukrainalt 2014. aastal, rahvusvaheline üldsus ei ole annektsiooni tunnistanud.