Ukraina koondise uued särgid tekitasid Venemaal raevu

Ukraina koondise uuel särgil figureerib Ukraina kaart, mis sisaldab ka Venemaa poolt 2014. aastal annekteeritud Krimmi territooriumi.

"Usume, et Ukraina siluett annab mängijatele jõudu, sest nad võitlevad kogu Ukraina eest. Ning kogu Ukraina; Sevastopolist ja Simferopolist Kiievini, Donetskist ja Luganskist Užgorodini, toetab koondist igas matšis," kirjutas riigi jalgpalliliidu pealik Andrii Pavelko sotsiaalmeedias.

Venemaa uudisteagentuur RIA Novosti vahendab aga, et parlamendiliikme Dmitri Svištšovi sõnul on Ukraina särgid "poliitiliseks provokatsiooniks" ning et "Venemaa territooriumi sisaldava Ukraina kaardi kujutamine on ebaseaduslik". BBC sõnul on Svištšov palunud sekkuda Euroopa jalgpalliliidul UEFA-l.

Ukraina särke kritiseeris teravalt ka Venemaa välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova. "Nad võivad unistada millest tahavad, aga Krimm on osa Venemaast ja see ei ole küsimärgi all," lisas riigiduumasse kuuluv endine profipoksija Nikolai Valujev.

Seevastu kirjutas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba Twitteris: "Mulle meeldivad meie võistkonna uued särgid väga. Võin öelda kõigile neile, kes ei talu rahvusvaheliselt tunnustatud piire, et me ei luba oma rahvussümboleid solvata!"

Ukraina alustab EM-finaalturniiri 13. juunil Amsterdamis toimuva kohtumisega Hollandi vastu.