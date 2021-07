Paraolümpiasportlased astuvad varjust välja

Lisaks eelnimetatutele on Tokyo paraolümpiamängudele veel kandideerimas neli sportlast – Anna Mezentseva (ratastoolivehklemine), Mari-Liis Juul (rattasport), Robin Liksor (ujumine) ja Kardo Ploomipuu (ujumine). Lõplik nimekiri paraolümpiamängudele sõitvatest Eesti sportlastest selgub selle nädala jooksul.

Selleks, et ka paraolümpiasportlased saaksid vääritud tähelepanu, on Eesti Paralümpiakomitee käima lükanud kampaania "Varjust välja". Kampaania eesmärk on näidata, et ka parasport on tippsport ning paraolümpiasportlased on samaväärsed kui olümpiasportlased. Läbi ajaloo on Eesti parasportlased toonud paraolümpiatelt mitmeid medaleid ja saavutanud tiitlivõistlustel kõrgeid kohti, kuid paraku on nende saavutused tihtipeale jäänud nn tavaspordi varju. Nüüd aga on aeg astuda varjust välja ja näidata parasporti kogu selle hiilguses. Kampaania idee autor on fotograaf Hendrik Osula, kelle töö tulemusel valmisid paraolümpiale pürgivatest sportlastest tipptasemel fotod.

"Idee tuli suuresti filmi "Rising Phoenix" vaatamisest. Seal oli palju kontrastidega ning tumedate ja tuhmimate toonidega mängitud. Proovisin Eesti parasportlasi pildistades midagi sarnast teha ning jäädvustada sportlased neile sobivas keskkonnas," rääkis Hendrik Osula, kuidas ta ideeni jõudis.

Osula ütles, et kõige suurem väljakutse oli vees pildistamine. "Seda kogemust mul väga palju ei olnud, eriti just välkudega vees pildistamist. Aga kokkuvõttes läks palju paremini, kui ma ootasin, sportlased olid väga vastutulelikud ning olid kohe valmis ideedega kaasa tulema. Lisaks olid nad kannatlikud, kui esimese korraga asjad välja ei tulnud. Meie koostöö sujus väga hästi ja ma usun, et see peegeldub ka tulemuses," sõnas Osula.

"Minu jaoks oli see esimene kokkupuude ja koostöö parasportlastega. Mul oli soov näidata nende unikaalsust ning seda ka pildis maitsekalt jäädvustada," selgitas idee autor Hendrik Osula.

Tokyo paraolümpiamängud toimuvad 24. augustist 5. septembrini.