Taani jalgpallilegend kritiseeris UEFA-d: mäng ei oleks pidanud jätkuma

29-aastane Taani tähtmängija kukkus veidi enne laupäevase kohtumise avapoolaja lõppu kokku ja vajas väljakul kohest arstiabi. Praegu on Eriksen taanlaste jalgpalliliidu kinnitusel haiglas ärkvel ja stabiilses seisundis.

Kohtumine jäeti pooleli, Euroopa jalgpalliliit UEFA andis võistkondadele valiku lõpetada mäng laupäeva õhtul või teha seda pühapäeva lõunal. Pärast seda, kui taanlased said teada, et Eriksen on haiglas teadvusel, otsustati matš laupäeval lõpuni mängida.

"See on UEFA poolt absurdne otsus," rääkis Peter Schmeichel pühapäeval BBC-le. "Nad oleks pidanud leidma teise stsenaariumi, näitama veidi kaastunnet, ja nad ei teinud seda."

1992. aastal Taaniga üllatuslikult Euroopa meistriks kroonitud Schmeicheli poeg Kasper on praegu koondise esiväravavahiks. "Minu jaoks oleks need olnud mu karjääri kõige kohutavamad kaks tundi. Juhtub midagi kohutavat ja UEFA annab mängijatele valiku mäng lõpuni pidada või tulla järgmise päeva lõunal tagasi. Mis valik see on?" küsis Peter Schmeichel.

"Mängu tulemus on täiesti ebaoluline. Kuidas sa saad edasi mängida?" lisas endine Manchester Unitedi puurivaht.

Soome koondise ründaja Teemu Pukki sõnul oli laupäevane mäng üks tema karjääri raskemaid. "Otsustasime leppida sellega, mida Taani koondis otsustab ja olime valmis jätkama, ükskõik, milline otsus vastu võetaks. Kindlasti ei olnud kerge väljakule tagasi tulla, aga kui kuulsime, et kõik tundub olevat korras, hakkasime taas mängule keskenduma."