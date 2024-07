Inglismaa finaali löönud Watkins: Hispaania on olnud EM-i parim meeskond

Hispaania alistas esimeses poolfinaalis Prantsusmaa esimese poolaja väravatest 2:1, sealjuures lõi nende esimese värava alles 16-aastane Barcelona ääreründaja Lamine Yamal, kes keerutas palli latipõrkest võrku 25 meetri kauguselt.

Yamal tegi mullu kevadel Barcelona esindusmeeskonna eest debüüdi alles 15 aasta ja üheksa kuu vanuselt, enne oma 17. sünnipäeva on ta Kataloonia hiiu eest väljakul käinud juba 51 kohtumises.

"Ta on uskumatu talent," sõnas Inglismaa poolfinaalis Hollandi vastu normaalaja üleminutitel võiduvärava löönud Ollie Watkins. "Kõik on näinud, milleks ta võimeline on. Põlvkondlik talent, kelle jaoks on kogu maailm jalge ees. Muidugi on ta 16-17-aastasest minust valgusaastate kaugusel!"

"Hispaanial on olnud väga keerulised mängud, nad on mänginud Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaaga - jah, ma ütleksin, et neil on olnud meist keerulisem teekond. Nad on ilmselt olnud turniiri parim võistkond," lisas Watkins. "Nende ääred on dünaamilised, noored, väga sirgjoonelised ja tulvil enesekindlusest. Aga samal ajal on meie võistkonnas maailmaklassi talente, kes võivad igast olukorrast väravaid lüüa. Tuleb väga põnev mäng."

Hispaania keerulist teekonda tõi pressikonverentsil välja ka EM-il kolm väravat löönud Dani Olmo, kes jagab Harry Kane'i ja veel nelja mängijaga turniiri edukaimate väravaküttide edetabelis esikohta.

"See pole olnud lihtne, aga on tõsi, et sellise turniiri võitmiseks on vaja alistada parimad vastased. Me ei loo aga vabandusi, oleme ju vaid ühe sammu kaugusel. Mäng, mida oleme näidanud, on kiiduväärt ning jätkame sama motiveeritult. Usun, et me näitame unikaalset mängupilti," sõnas Olmo. "Meid lahutab hiilgusest 90 minutit - me pole Euroopa meistriks tulnud 12 aastat, seega oleme maksimaalselt motiveeritud ja hingestatud."

Hispaania ja Inglismaa panevad olümpiastaadionil pühapäeval palli mängu kell 22, ETV otseülekanne algab pool tundi varem. Kommenteerivad Alvar Tiisler ja Marko Pärnpuu, stuudiot juhib Aet Süvari.