Taani jalgpallikoondis jõudis poolfinaali

Thomas Delaney pealöök viis taanlased juba viiendal minutil juhtima ja kolm minutit enne avapoolaja lõppu suurendas Kasper Dolberg edu.

Patrick Schick lõi teise poolaja neljandal minutil küll oma turniiri viienda väravaga, aga enamaks tšehhid suutelised ei olnud.

Tšehhi või Taani koondiste pääsu poolfinaali ei oleks just paljud enne EM-finaalturniiri julgenud pakkuda, aga asjad on läinud nii, et üks kahest sinna igaljuhul pääseb.

Tšehhid alustasid turniiri hästi võites esmalt Šotimaad 2:0 ja viigistades seejärel 1:1 Horvaatiaga. Viimases alagrupivoorus saadud 1:0 kaotus Inglismaale tähendas siiski, et Tšehhi pääses oma alagrupist edasi alles kolmandana.

Kaheksandikfinaalis valmistati suurüllatus, kui Holland 2:0 skooriga koju saadeti. Tšehhide eest on turniiril suurepärases hoos olnud Patrik Schick, kelle arvel on juba neli tabamust, millega ta jääb alla vaid Cristiano Ronaldole, kes suutis lüüa turniiril viis väravat.

Taani jaoks algas turniir dramaatilise kaotusega Soome vastu, kus lisaks kaotusele kukkus platsil südameseiskumise tõttu kokku nende staarmängija Christian Eriksen. Samuti tuli kaotusega leppida teises voorus Belgia vastu, kellele jäädi alla 1:2.

Enne viimast vooru leidsid taanlased ennast seisust, kus edasipääs ei sõltunud enam ainult neist endast. Otsustavas mängus suutsid viikingid alistada 4:1 Venemaa koondise ja sellega pääseti teisena grupist edasi. Taanist sai esimene koondis EM-finaalturniiride ajaloos, kes pärast esimese kahe alagrupimängu kaotamist on grupist edasi pääsenud.

Kaheksandikfinaalis näitas Taani väga kindlat mängu ja Wales purustati skooriga 4:0. Ainuke kord, kui Taani on pärast 1992. aasta võitu veerandfinaali jõudnud oli aastal 2004, kui samuti tuli kaheksa parima seas vastakuti minna Tšehhiga. Siis kaotati mäng 0:3, aga täna loodetakse kindlasti paremat tulemust.

Tšehhi ja Taani on varem kohtunud 11 korral, millest Tšehhi on võitnud kolm, kuus mängu on viigistatud ja kaks kohtumist on lõppenud Taani paremusega. Viimati kohtuti omavahel 2016. aasta novembris, kui sõprusmängus lepiti 1:1 viiki.