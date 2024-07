EM-i finaal jääb Hispaania raudvarale koondisesärgis viimaseks

38-aastane Navas on viimane Hispaania kuldsest põlvkonnast koondisesse jäänud mängija, kes võitis enam kui kümme aastat tagasi MM-tiitli ja EM-tiitli.

Koondises abikapteni kohuseid täitev äärekaitsja on tänavusel EM-il platsile pääsenud kolmes mängus. Viimases alagrupimängus Albaania vastu sai temast vanim Hispaania eest EM-finaalturniiril väljakul käinud mängija.

Laupäeval osales Navas mängueelsel pressikonverentsil koos koondise kapteni Alvaro Morataga ning avaldas lootust, et saab 15 aasta pikkuse koondisekarjääri lõpetada veel ühe tiitliga.

"Alvaro ütles mulle, et see on õige hetk minu jaoks, et ma pean ajakirjanike ette ilmuma," lausus Navas. "Ma võin väga uhke olla selle üle, mis ma olen jalgpallis saavutanud. 38-aastasena sellises olukorras olla on ainulaadne ja lausa uskumatu. Finaalis tahan endast kõik väljakule jätta."

Navas lisas, et näeb praeguses meeskonnas ning 2012. aastal Euroopa meistriks tulnud tiimis mitmeid sarnasusi. "Kindlasti pean välja tooma toonast ühtekuuluvust, nii väljakul kui ka väljaspool seda. Praegu näen täpselt sama. Meie omavahelised suhted on fantastilised. Ma loodan, et suudame mängu võita. See oleks suurepärane mitte ainult meile, vaid kogu riigile."

Kogenud äärekaitsja toonitas, et hispaanlaste pead pole pilvedesse tõusnud. "Inglismaal on suurepärane meeskond maailmaklassi mängijatega. Meid ootab ees raske lahing. Seisame silmitsi võrdväärse rivaaliga, kuid peame endale truuks jääma ning mängima täpselt samamoodi nagu eelmistes mängudes – sama innukuse, enesekindluse ja võidutahtega. See on õige viis, kuidas mängida."

Navas debüteeris Hispaania särgis 2009. aastal ning on esindanud koondist 56 kohtumises ja löönud viis väravat.