EM-i sümboolsesse algkoosseisu nimetati kuus hispaanlast

Sümboolses koosseisus on väravavahiks Prantsusmaa koondislane Mike Maignan, äärekaitsjateks inglane Kyle Walker ja hispaanlane Marc Cucurella, keskkaitses prantslane William Saliba ja Šveitsi mängija Manuel Akanji.

Ülejäänu on suuresti aga ilusa mänguga Euroopa meistriks kroonitud hispaanlaste pärusmaa: koosseisu keskväljameesteks nimetati Fabian Ruiz, Dani Olmo ja Rodri, äärtel on Nico Williams ja Lamine Yamal ning ainsa võõrustajamaa koondislasena pääses koosseisu Jamal Musiala.

Turniiri parimaks mängijaks valiti Rodri ning parimaks noormängijaks Lamine Yamal, kes pärjati ka turniiri ilusaima värava auhinnaga.

