Inglaste dilemma: keda saata Lamine Yamali vastu?

Pühapäeva õhtul toimuva jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaali eel on üheks keskseks koosseisuliseks küsimuseks, keda asetab Inglismaa peatreener Gareth Southgate vasakkaitsesse.

Sel turniiril on sel positsioonil tegutsenud peamiselt Kieran Trippier, aga variant on lükata algkoosseisu ka Manchester Unitedi mängumees Luke Shaw, kel on küll vähem mängupraktikat.

Sel turniiril on Shaw vahetusest sekkunud kahes viimases mängus ehk veerandfinaalis Šveitsi ja poolfinaalis Hollandiga. Veel enne turniiri vaevas teda pikalt kestnud lihasevigastus.

Küsimus on aktuaalne ka selle poolest, et Inglismaa vasakkaitsja peab kohtumise jooksul ilmselt palju tegelema Hispaania noore supertaari Lamine Yamaliga.

Päev enne finaali alles 17-aastaseks saanud Lamine Yamal on jõudnud juba vastaseid just äärekaitsja positsiooni osas hoiatada.

"Esimesed liigutused otsustavad palju. Kui ma neist mööda mängin, siis see mõjutab kogu mängu. Ma mõtlen alati, et äärekaitsjal on pinge peal. Kui ma temast möödun, siis olen väravale lähedal," lausus Barcelona mängumees kohtumise eel.

"Kui saan palli ja olen üks-üks olukorras, siis lähen alati üritama, sest tegemist on väga psühholoogilise mänguga ja kui panen ta proovile, siis lööb ta kartma, mina surun veelgi enam ja improviseerin."

Sel turniiril on Lamine Yamal andnud kolm resultatiivset söötu ja lõi poolfinaalis Prantsusmaale kauni värava.