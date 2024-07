Jalgpalli EM-finaalturniir tõi telerite ette iga teise eestimaalase

Esmakordselt olid EM-i ülekanded jagatud telekanalite ETV, TV3, ETV+ ja TV6 vahel. Kantar Emori andmetel vaatas jalgpalli EM mänge nelja kanali vahendusel kokku vähemalt 589 tuhat televaatajat ehk 51,4% kõigist vähemalt 4-aastastest Eesti elanikest (vaatajad, kes jälgisid ülekandeid otse või järele vähemalt 15 minutit). Veebist kogusid turniiri ülekanded üle 200 000 vaataja, sh ETV ülekanded rohkem kui 150 000, TV3 ja TV6 ülekanded 37 000 ning ETV+ ülekanded üle 35 000 vaataja.

Hispaania – Inglismaa finaali otseülekannet jälgis kolmes telekanalis kokku 277 000 vaatajat ehk ligikaudu neljandik (24,2%) kõigist vähemalt 4-aastastest Eesti elanikest, lisaks ligi 40 000 vaatajat ERR-i ja TV3 veebikeskkondade ja mobiili vahendusel. ETV-s oli jalgpalli EM-i finaali otseülekandel keskmiselt 135 000 vaatajat ning mängu tipphetkel jälgis ETV-d televiisori vahendusel 171 000 vaatajat.

Finaali järel olid kolm Saksamaal toimunud turniiri kõige enam otsevaatajaid kogunud mängu poolfinaalid Holland-Inglismaa ja Hispaania-Prantsusmaa (keskmiselt ligi 130 000 vaatajat) ning Portugal-Prantsusmaa veerandfinaal (keskmiselt 120 000 vaatajast).

TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suure sõnul sai tänu EURO 2024 turniirile Eesti teleajalukku kirjutatud märgiline lehekülg avalik-õigusliku ja eratelekanali edukast koostöödebüüdist: "TV3 ja ERR-i ühisprojekt sujus hästi ja mis kõige tähtsam – eri meediamajade stiil ja lähenemine laiendas vaatajate valikuvõimalusi, andes suurvõistlusele olulise lisamõõtme. Meie jaoks oli see üks suurimatest spordivõistlustest, mida TV3 on vahendanud. Suur tänu vaatajatele ja tegijatele võimsa jalgpallisuve eest, mis liitis meid kõiki!"

ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul on jalgpalli suurturniirid suurima auditooriumihuviga telespordisündmused Eestis. "Jalka EM-i positiivne fenomen ühendab põlvkondi ja köidab vaatajaid sõltumata nende tavapärastest meediaeelistustest või huvidest. Hea meel, et ERR-i ja TV3 Grupi ühisprojekt õnnestus, nagu ka selle üle, et koostöös TV3-ga pakkusime põnevust ja värskust, mida vaatajad on kõrgelt hinnanud."