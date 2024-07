Thomas Müller tõmbas koondisekarjäärile joone alla

Saksamaa jalgpallikoondist 131 mängus esindanud Müncheni Bayerni raudvara Thomas Müller teatas esmaspäeval, et äsja toimunud Euroopa meistrivõistlused jäid tema viimaseks turniiriks.

34-aastane Müller teatas ühismeedias, et on otsustanud koondisekarjääri lõpetada. "Kodumaa esindamine on mulle alati uhkust toonud. Tähistasime koos ja poetasime koos pisaraid," sõnas ründaja.

Müller esindas koondist 131 mängus, lõi 45 väravat ja jagas 41 väravasöötu. Temast rohkem on Saksamaa koondise eest platsile jooksnud vaid kaks mängijat - Lothar Matthäus (150 mängu) ja Miroslav Klose (137).

2010. aastal teenis ta MM-il parima noormängija tiitli ning kuldse saapa, 2014. aastal tuli ta maailmameistriks. "Ma ei osanud pärast esimest koondisemängu sellest kõigest unistadagi. Tahan kõiki toetajaid ja meeskonnakaaslasi tänada," lisas Müller.

Saksamaa jalgpallikoondise direktor Rudi Völler ütles, et Müllerit ei saa kuidagi asendada. "Keegi teine pole nagu Thomas Müller. Tema väärtust Saksamaa jalgpallile ei saa mõõta. Olgu see Müncheni Bayern või Saksamaa koondis, Thomas on andnud igale meeskonnale näo, iseloomu ning suurepärase ründaja."

Pärast kaotust Hispaaniale lõpetas koondisekarjääri ka 114 mängu pidanud Toni Kroos.