Hispaaniast võib saada kõigi aegade resultatiivseim EM-koondis

Hispaania koondis on löönud sel turniiril seni 13 väravat: kolm Horvaatiale, üks Itaaliale, üks Albaaniale, neli Gruusiale, kaks Saksamaale ja kaks Prantsusmaale.

EM-finaalturniiridel on läbi aegade rohkem suutnud üksnes Prantsusmaa koondis, kes tuli 1984. aastal Euroopa meistriks 14 tabamuse toel. Tuleb möönda, et toona osales finaalturniiril vaid kaheksa koondist ja Prantsusmaa pidas kõigest viis matši.

Tänavuse EM-i finaal on Hispaaniale seitsmes mäng ja ühe rekordi on nad oma nimele juba saanud. Nimelt on tegemist esimese koondisega, kes võitnud EM-finaalturniiridel kuus kohtumist.

Kui Hispaania suudab finaalis Inglismaa alistada, siis tõustakse ka esimeseks neli EM-tiitlit võitnud koondiseks: ots tehti lahti 1964. aastal, kuid 2008. ja 2012. aastal võideti kaks tiitlit järjest.

Hispaania finaalivastane Inglismaa pole kunagi Euroopa meistriks kroonitud. Kolm aastat tagasi kaotati Wembleyl toimunud finaalis Itaaliale.

Sel turniiril on Inglismaa löönud seitse väravat ehk Prantsusmaa tippmargini jõudmiseks oleks neil tarvis Hispaaniat koguni seitse korda kurvastada.