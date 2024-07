Bellingham: me tahtsime seda tiitlit rohkem kui midagi muud

Inglismaa poolkaitsja Jude Bellingham sõnul oli sellisel viisil Hispaaniale kaotada väga julm. "Me ohverdasime palju viimaste nädalate jooksul. Praegu on ajagraafikud nii hullud ja siis veel tulla hooaja lõpus kokku viimaseks turniiriks. See on kehale raske: nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Aga oma riigi jaoks tahtsime anda kõik ning niimoodi kaotada on tõesti julm," rääkis Jude Bellingham peale finaali kaotust ajakirjanikele.

"Me ilmselt ei mänginud oma parimat mängu, aga kindlasti oli häid hetki ja tundsime, et saime mängu tagasi ning siis lasime viimastel minutitel värava endale vastu vahtimist lüüa, see on südantlõhestav," lisas poolkaitsja.

"Me kõik tahtsime rohkem seda rohkem kui midagi muud, teha ajalugu ja Inglismaa rahvas uhkeks, kuid me ei suutnud seda. See on tõesti pettumust valmistav, sest mingil hetkel peame hakkama tulemusi saavutama. Need on kogemused, mis me saame sellest turniirist tulevikuks kaasa võtta. Me ei tohiks kõike negatiivselt vaadata, sest nii ei saa me kunagi paremaks. Võtame nii positiivsed kui ka negatiivsed asjad kokku ning leiame viisi, kuidas ükskord Inglismaa võiduni viia," lõpetas inglane.

Inglismaa peatreeneri Gareth Southgate'i sõnul ei kontrollinud tema hoolealused palli piisavalt hästi ning see saigi neile saatuslikuks. "Olen väga uhke mängijate üle. Nad ei oleks saanud mulle ja riigile rohkem anda. Lõppkokkuvõttes kaotasime parimale meeskonnale. Peame mõtlema, kuidas see juhtus, aga minu jaoks on mäng väga selge. Nagu ma ütlesin, oli minu jaoks võtmeküsimus pallivaldamine, aga meil ei olnud piisavalt kontrolli," kommenteeris peatreener mängu.

Southgatelt uuriti, kas ta jätkab Inglismaa peatreenerina. "Ma mõistan täiesti küsimust ja ma mõistan, et peate seda küsima, aga ma pean neid vestlusi oluliste inimestega kulisside taga ja ilmselgelt ei kavatse ma seda avalikult arutada," kommenteeris Southgate enda tuleviku Inglismaa peatreeneriga.

"Kahtlemata on Inglismaal suurepärased noormängijad, kellel on nüüd palju kogemusi. Paljud selle koosseisu mängijad on siin ka kahe, nelja, kuue ja kaheksa aasta pärast. Oleme pidevalt tagasi olnud olulistes mängudes. Nii et see on viimane samm, mida me pole suutnud teha," lisas Southgate.