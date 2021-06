Kaotusseisu võiduks pööranud Belgia kindlustas edasipääsu

Kopenhaagenis peetud mängule selge favoriidina vastu läinud belglaste jaoks sai kohtumine katastroofilise alguse, kui Yussuf Poulsen Taani juba teisel minutil Belgia keskkaitsja Jason Denayer' söödupraagi järel juhtima viis. Taanlaste suur surve jätkus ka pärast avaväravat ja mängu esimese pooltunni vältel oli selgelt domineerivamaks pooleks ohtralt häid võimalusi tekitanud Taani.

Pöördepunkt saabus mängu poolajal, mil Belgia peatreener Roberto Martinez tõi vahetusest sisse vigastusest taastunud keskväljamootori Kevin De Bruyne. Kümme minutit pärast teise poolaja algust andis Manchester City mängumees De Bruyne resultatiivse söödu Thorgan Hazardile, kes viigistas seisu, ja veel veerand tundi hiljem sai värske Inglismaa meister juba ise jala valgeks, lüües Eden Hazardi söödust belglaste võiduvärava.

Võiduga Taani üle kindlustas Belgia edasipääsu kaheksandikfinaali, ehkki grupi lõplik paremusjärjestus on veel lahtine ja belglased võivad teoreetiliselt lõpetada nii esimesel kui teisel kohal. Belgia mängib viimases alagrupimängus Soomega, Taani aga Venemaaga.

Mängu käik:

Enne mängu:

Belgia koondis oli avavoorus kindlalt parem Venemaast, lüües neile kolm vastuseta jäänud väravat. Belgia ründeäss Romelu Lukaku oli täpne kahel korral ja näitas, et sel turniiril tuleb Belgia rünnakut karta kõigil meeskondadel. Taani vastu saab mängida ka belglaste keskväljamootor Kevin De Bruyne, kes on vigastusest piisavalt hästi paranenud. Kui Belgial õnnestuks Taanit võita, oleks neil edasipääs tagatud.

Taani kaotas avavoorus Soomele 0:1. Dramaatilises mängus, kus taanlaste staarmängija Christian Eriksen platsil kokku kukkus ja eluohtlikus seisundis haiglasse viidi, ei suutnud Taani realiseerida penaltit ja pidi leppima 0:1 kaotusega. Oli selge, et Erikseni õnnetus mõjutas kohtumises Soomega taanlaste mängu, aga Belgia vastu tuleb meeskonnal ennast kokku võtta, et oma punktiarve avada.

Belgia ja Taani on läbi ajaloo kohtunud 15 korral, millest mõlemal on ette näidata kuus võitu. Kolm mängu on lõppenud viigiliselt. Viimati kohtuti omavahel kahel korral möödunud sügisel Rahvuste liiga raames, kus Belgia mõlemad mängud võitis.