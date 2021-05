Premium liiga nädalalõpuvoorus näeb tabeliliidrite lahingut

12. vooru avab 8. mail Tallinna FC Flora ja Tallinna JK Legioni vastasseis. Premium liigas kohtuti sel aastal ka 11. aprillil ning Flora teenis tookord 2:1 võidu. Tabelis asub Flora 14 punktiga kolmandal kohal, kuuendal kohal asuva Legioni arvel on kolme enampeetud kohtumise juures 11 punkti. A. Le Coq Arenal toimuv lahing algab kell 13.00. Mängu peakohtunik on Joonas Jaanovits, teda abistavad Neeme Neemlaid ja Jaan Roos. Neljas kohtunik on Kevin Kaivoja.

Päeva teises kohtumises võõrustab Tartu JK Tammeka FC Kuressaaret. Märtsikuises liigakohtumises jäi 3:1 seisuga peale Tammeka. Premium liiga tabelis on Tammeka seitsme punktiga seitsmendal kohal, Kuressaare jääb nelja punktiga kaks kohta madalamale. Tartu Tamme staadionil kõlab avavile kell 16.00. Mängu peakohtunik on Juri Frischer, abikohtunikud on Sander Saga ja Dmitri Vinogradov. Neljanda kohtunikuna on ametis Kristo Külljastinen.

8. mai mängupäev lõppeb Narvas, kui Nõmme Kalju FC sõidab külla Transile. Viimane omavaheline kohtumine jääb aprillikuusse, kust Trans sai kirja 1:0 võidu. Liigatabelis asuvad meeskonnad üksteise järel: Trans hoiab 14 punktiga neljandat, Kalju 12 punktiga viiendat kohta. Narva Kreenholmi staadionil pannakse pall mängu kell 19.00. Mängu peakohtunik on Kristo Tohver, teda abistavad Silver Kõiv ja Sten Klaasen. Neljas kohtunik on Kristjan-Eric Lääne.

Pühapäeval, 9. mail peetakse vooru keskne kohtumine, kus tabeliliider Paide Linnameeskond võõrustab teisel kohal asuvat Tallinna FCI Levadiat. Viimases omavahelises kohtumises teenis Paide tänu Henri Anieri ja Andre Frolovi tabamustele 4:0 võidu. Meeskonnad on tänavu pidanud võrdse arvu mänge ning liigatabelis lahutab neid vaid üks punkt – Paide arvel on 23, Levadial 22 punkti. Paide kunstmuruväljakul algab kohtumine kell 15.00, telepildis saab meeskondadele kaasa elada ETV2 vahendusel. Mängu peakohtunik on Martti Pukk, abikohtunikud on Riivo Stolts ja Thor Vaas. Neljanda kohtunikuna on ametis Kristjan Kattus.