Levadia pani Tartus kvaliteedi maksma ja naasis võidulainele

Ernest Agyiri viis soolorünnaku järel Levadia juba viiendal minutil juhtima, kodumeeskond viigistas 19. minutil Tristan Koskori värava läbi. Levadia lahkub Tartust siiski kolme punktiga, kui Zakaria Beglarišvili realiseeris 67. minutil Tammeka väravavahi Karl Johan Pechteri veale järgnenud penalti.

Levadia on kaheksast mängust võitnud kuus ja viigistanud ühe, eelmisel nädalal toimunud kohtumise Flora vastu. 19 punkti annab neile Paide järel tabelis teise koha. Tammeka on kuuest mängust kogutud seitsme punktiga seitsmendal kohal.

Enne mängu:

Mullu kohtusid meeskonnad omavahel kolm korda. Kahes mängus lepiti viiki, viimase võitis Levadia 3:2.

