Premium liiga kuu parimad tulevad Paidest

Märtsi ja aprilli parimaks mängijaks on Paide ründaja Henri Anier. 30-aastane Anier on kõik seni peetud seitse kohtumist teinud kaasa täismahus ehk kirja saanud 630 mänguminutit. Esimeste kuude jooksul oli ründaja suurepärases hoos. Meeskonna 17 väravast on ründaja arvel lausa üheksa tabamust. Lisaks on ta kirja saanud ühe väravasöödu. Nende numbritega on Anier liiga väravalööjate edetabeli tipus.

Vjatšeslav Zahovaiko juhendamisel on Paide seitsme vooruga kogunud 19 punkti ja hoiab liigatabelis praeguse seisuga esikohta. Märtsikuus ei kaotanud meeskond punkte, kui võidud teeniti Narva Transi ja Viljandi Tuleviku üle. Aprilli alguses tehti küll viik TJK Legioniga, kuid seejärel alistati järjepanu FC Kuressaare, FCI Levadia, Nõmme Kalju ja Pärnu Vaprus.