Koppel kolmandast kaotusest: muretsema peaks siis, kui trennis oleks kaos

"Tammekaga on alati raske mängida, nad on väga distsiplineeritud meeskond, kes oskab hästi kaitsta ja on meile alati värava löönud. Hea, et lõime teise värava, kuigi momente oli meil rohkem: seis võinuks olla ka 4:1," rääkis ERR-ile Levadia peatreener Vladimir Vassiljev.

Levadia mängijad tegid mängu jooksul siiski võrdlemisi palju praaki ja ka Tristan Koskori viigivärav sündis individuaalse eksimuse tagajärjel. "See on normaalne, vaadates, kuidas meie ettevalmistus kulges," arvas Vassiljev. "Treenisime kogu nädala murul, siis tuli info, et mängime ikkagi kunstmurul. Üleminek ei ole nii kerge, et oled ühe päevaga kunstmuruks valmis, sellel on oma spetsiifika. Usun, et pisivead olidki tingitud väljakust, aga tulime sellega toime ja võitsime mängu."

"Võimalusi meil väga palju ei olnud, selle koha pealt oli raske päev. Vastastel on kvaliteeti ja mängijatel ei olnud kindlasti lihtne tööpäev," tõdes Tammeka peatreener Kaido Koppel.

Tammeka jaoks on tegemist kolmanda järjestikuse kaotusega, kuid Koppeli sõnul paanikaks põhjust pole. "Hindan asju selle pealt, mida näen igapäevaselt trennides. Kui ma näeks, et trennides on mingi kaos, peaks muretsema, aga näen pigem, et mängijad arenevad," lisas Tammeka juhendaja.

Mängu parimaks valiti Levadia avavärava löönud Ernest Agyiri. "Oli väga raske mäng," kinnitas Ghana pallur. "Kunstmurul on lihtsam palli liigutada ja kiiresti mängida. Üldiselt meeldib mulle siin väga: siia saabudes tundsin, et on aeg taas jalgpalli nautida. Mulle meeldib ka see riik väga ja mul on hea meel siin olla," lisas Agyiri.