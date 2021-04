Kodujääl jätkuvalt alistamatu Tartu Välk tuli Eesti karikavõitjaks

Valitsev Eesti meister Tartu Välk 494 pole kodujääl kaotanud juba poolteist aastat ja seda seeriat ei õnnestunud väärata ka karikafinaali teise mängu laupäeval võitnud HC Pantril.

Välk realiseeris avakolmandikul kohe esimese arvulise ülekaalu ja viskas viie minutiga kokku kolm väravat. Panter suutis vastata ühega ja see jäi ka Tallinna meeskonna kohtumise ainsaks.

"Me ei olnud täna mänguks niimoodi valmis kui eile," lausus Tartu peatreener Argo Kungla. "Esimesed kolm väravat tulid suhteliselt kergelt ja mäng pöördus suhteliselt kiiresti Tartule. Tartu oli täna selgelt parem meeskond, siin pole küsimustki."

Teisel kolmandikul viskas Välk kaks vastuseta väravat ja lisas viimasel perioodil veel ühe, vormistades 6:1 mänguvõidu ja kaks-üks seeriavõidu. Tartu meeskonna parimana viskas Ivan Akimov kaks väravat.

"Eile mängisime ise halvasti ja lasime neil võita meie enda vigadest," lausus Tartu ründaja Harri Koll. "Täna tõestasime, et oleme siiski parim võistkond ja tõime karika uuesti koju."

Tartu mänedžer Timo Lauri: "See Eesti meistritiitel on see, mis rohkem ajalooraamatutes kajastub. Aga läheme alati ka selle peale, et see kuldne duubel saada. Meie edu ongi selles, et meie mängijad on kogenud. Nad teavad, kus olla ja mida teha ning noored nende kõrval saavad väga palju õppida."