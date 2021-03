Naiskoomikut solvanud Tokyo OM-i loovjuht astus ametist tagasi

66-aastane Sasaki tegi ettepaneku, et Watanbe võiks riietuda roosasse kostüümi ja kanda seakõrvu, milles näeks naisterahvas võluv välja. Selline väljaütlemine tekitas Jaapani elanikes nii palju pahameelt, et Sasaki oli sunnitud ametist loobuma.

"Käitusind kohatult ja vabandan südamest kõigi ees, kellele ebamugavust valmistasin," ütles Sasaki.

Varasemalt on Tokyo olümpiamängude korralduskomiteest lahkunud selle endine juht Yoshiro Mori, kes astus tagasi naisi halvustavate kommentaaride tegemise tõttu. 83-aastane Mori märkis Jaapani olümpiakomitee juhatuse koosolekul, et just naiste suutmatuse tõttu rääkimine lõpetada, võib ajakava lõhki minna ja see olevat tüütu.