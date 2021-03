Kaaberma tähtsa OM-valikvõistluse eel: füüsiliselt on epeenaiskond heas vormis

Tokyo olümpiale pääseb kaheksa naiskonda ja praegu on Eesti veel olümpiakohal, kuid viimane Kaasani võistlus võib vahekordi muuta. Kui kindel on peatreener Kaido Kaaberma, et Kaasanis õnnestub pääse tagada?

"Arvan, et tagab, kui tuleb aus ja sportlik võistlus ja praeguse seisuga on paljud võistkonnad ennast üles andnud, see on positiivne," ütles Kaaberma intervjuus ERR-ile. "Eks saab näha, mis seal nüüd toimuma hakkab, aga loodame sportliku tulemuse peale."

Individuaalselt asub Kaasanis Eesti eest vehklema kuus naist, naiskonnavõistluses lähevad peale Katrina Lehis, Erika Kirpu, Irina Embrich ja Julia Beljajeva.

"Füüsiliselt on nad heas konditsioonis, aga me ei tea konkurente ja konkurendid ei tea meid, pole ju aasta aega võistelnud. Enne seda viimast katsevõistlust ei ole saanudki kõrgel tasemel vehelda, kuigi praegu olime Poolas laagris ja siis tüdrukud olid täitsa okei," jätkas Kaaberma.

Võistluspraktika puudumine annab kindlasti natuke tunda, kuid pole tähtsa turniiri eel kärpinud ei peatreeneri ega vehklejate enesekindlust.

"Kui see aasta ikkagi ühtegi välisvõistlust ei ole olnud,siis see oli tunda. Poolas laagris tegime võistkonnavõistlust ja individuaalset. Juba see, et laagris oli rahvusvaheline seltskond, tekitas pinget," rääkis 2018. aasta Euroopa meister Katrina Lehis. "See võistluspraktika on kindlasti väga oluline, aga arvan, et saame hakkama, sest oleme harjunud võistlema ja selles suhtes midagi väga uut ikkagi meie jaoks ei ole."

Kõige suuremat elevust tekitab enne võistlust hoopis koroonateemaline asja- ja reisikorraldus. Nii tuleb sõita bussiga Peterburi, kust saab lennukiga Kaasanisse, kohapeal tuleb elada muidugi mullis.

"Eks see viirus jätab siin kõigile vaimselt mingisuguse asja külge. Need aastad 2020 ja 2021 jäävad pikaks ajaks paljudele meelde," lisas Kaaberma

Individuaalvõistlus peetakse pühapäeval, naiskonnavõistlus esmaspäeval-teisipäeval.