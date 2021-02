Kuldse Soome jäähokikoondise kapten lõpetas karjääri

37-aastane Koivu käis oma 16. NHL-i hooajal Columbus Blue Jacketsi eest jääl seitsmes mängus, viskas ühe värava ning jagas kaks väravasöötu. Koivu mängis aastatel 2005-2020 Minnesota Wildi eest 1028 põhihooaja kohtumist ja oli alates 2009/10 hooajast võistkonna kapteniks.

Soome jäähokikoondisega saabus Koivu tähetund 2011. aastal, mil ta oli Slovakkias maailmameistriks kroonitud koondise kapteniks. Samuti kuuluvad tema auhinnakappi 2006. aasta OM-hõbe ja 2016. ja 2007. aasta MM-hõbedad.

