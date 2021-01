Levadia täienes grusiinist kaitsjaga

24-aastane Tolordava on 192 cm pikkune paremajalgne keskkaitsja, kes seni mängis Gruusia kõrgliigas FC Telavi ridades. Eelmisel hooajal jäi tema arvele 13 mängu. Seoses ülemaailmse koroonakriisiga mängiti Gruusia Erovnuli Ligas tavapärasest (36 vooru) vähem mänge (18).

"Mul on väga hea meel siin olla ja FCI Levadiaga liituda! Esimene mulje klubist on suurepärane: mängijad ja treenerid on väga professionaalsed, sõbralikud ja toredad ning võtsid mind lahkelt vastu. Tänu Zakaria Beglarišvilile kulgeb kohanemine lihtsalt," ütles Tolordava Levadia kodulehekülje vahendusel.

"Meie uue hooaja eesmärgid on maksimaalsed: soovime võita nii Eesti meistritiitli kui karika," lisas ta.

Keskkaitsja Anton Tolordava on FCI Levadia esindusmeeskonna neljas talvine täiendus. Varem liitusid klubiga ründaja Zakaria Beglarišvili, väravavaht Karl Andre Vallner ja vasakkaitsja Milijan Ilić.