Ojamaa: oleks väga eriline Floraga Euroopa liiga alagrupiturniirile pääseda

Eesti jalgpallimeistri FC Floraga on jaanuaris liitunud koondislased Henrik Ojamaa ja Sergei Zenjov. Mõlemad loodavad klubiga edu saavutada ja on pärast pikka Eestist eemalolekut tagasitulekuga rahul.

29-aastane Henrik Ojamaa lahkus noorena Florast Inglismaale Derby akadeemiasse, on seejärel mänginud üheksas erinevas välisriigis ja on nüüd ringiga Eestis tagasi, kus ta meistriliiga tasemel seni väljakul käinud ei olegi. Ojamaa loodab Flora edule koduliigas, aga ka kindlasti Euroopas.

"Ma arvan, et see Euroopa-võimalus on sellel aastal kindlasti harukordne, seal tahaksime ka hästi esineda. See aasta, kui mängisin Euroopa liiga alagrupiturniiril [hooajal 2013/14 Varssavi Legia eest - toim], on kindlasti üks eredamaid mälestusi minu karjäärist välismaal. Seda korrata, taas jõuda alagrupiturniirile, oleks väga eriline," rääkis Ojamaa ERR-ile.

31-aastane Sergei Zenjov lahkus Eestist 13 aastat tagasi, on seejärel mänginud kuues välisriigis ja hindab Eestis nähtu põhjal kõrgelt Flora treeningtööd.

"On näha, et selles meeskonnas kõik töötab. On noored, on vanameistrid ja meeskond oli eelmine aasta meister. See oli üks olulisematest põhjustest, miks siia tulin," ütles Zenjov.

Nii Ojamaal ku Zenjovil on selja taga pikk Eestist äraolek. Florasse tulekul on kindlasti sportlikud eesmärgid, aga kumbki ei varjagi, et emotsionaalne külg on väga oluline.

"13 ja pool aastat mängisin välismaal, seal on elu kogu aeg veidi ühes rütmis: trenn-kodu, trenn-kodu. Seal elad ühe eesmärgiga. Siin Eestis on meil perega kindlasti toredam, saame sugulaste ja sõpradega rohkem läbi käia," tõdes Ojamaa.

"Võin öelda, et praegu naudin kodusolemist," kinnitas Zenjov. "Tõusen hommikul vara, viin oma vanema lapse lasteaeda, tulen tagasi. See oli mul kogu aeg peas, et see ongi normaalne elu - käid tööl, tuled tagasi, lapsed on kodus, ei ole kuskil välisriigis. Mulle väga meeldib praegu."