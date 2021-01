Ametlik: Henrik Ojamaa karjäär jätkub Floras

Henrik tuli esmakordselt Florasse trenni 2001. aastal ning 2007. aastal pääses meeste tasemel platsile esiliigas mänginud Flora duubelmeeskonna koosseisus. Veel samal aastal siirdus ta Derby County noorteakadeemiasse, kirjutab Flora kodulehekülg.

Aastate jooksul on ta mänginud nii Austrias, Hollandis, Horvaatias, Norras, Saksamaal, Soomes, Suurbritannias, kui ka eelpool nimetatud Poolas. Senise klubikarjääri jooksul on Ojamaa löönud 244 kohtumises 29 väravat.

Ründav äärepoolkaitsja tegi oma debüüdi A-koondises 25. mail 2012 sõpruskohtumises Horvaatia vastu. Peale seda on olnud Ojamaa ka pidevalt koondise nimekirjas. Oma esimese ja siiani ainsa rahvuskoondise värava lõi Ojamaa 30. mail 2018. aastal Leedu vastu. Kokku on Henrik Ojamaa esindanud Eesti esinduskoondist 44 korda.

Flora spordidirektor Norbert Hurda sõnul toob Ojamaa liitumine kaasa olulist lisajõudu ründeliini juurde. "Meil on hea meel, et Henrik Ojamaa on jõudnud ringiga koju tagasi. Henrik on füüsiliselt tugev ja tehniliselt meisterlik mängija, kes lisaks oskustele toob meeskonda rahvusvahelist kogemust."

"Mul on väga hea meel olla tagasi klubis, kust sai minu jalgpallikarjäär alguse. Viimased mängud Eesti liigas tegin 2007. aastal Flora duubli eest ja nüüd 14 aastat hiljem liitun esindusmeeskonnaga!" lisas Ojamaa.

"Flora on teinud aastatepikkust järjepidevat tööd ja liigub klubina õiges suunas – seda näitavad nii liiga tulemused kui ka järjest pikemad eurohooajad. Soovin omalt poolt anda panuse sellesse, et Flora jätkaks edukat esinemist Eestis ja teeksime ajaloolise sammu euroliiga alagrupiturniirile. Ootan juba väga treeningute ja hooaja algust!"