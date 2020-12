Flora hankis Tammekast võimu ründesse

22-aastane mängumees on Tammeka eest pidanud 83 Premium liiga kohtumist, löönud 16 väravat ja andnud 20 resultatiivset söötu. Lõppeval hooajal olid vastavad numbrid 27, kaks ja kuus.

Enamasti paremal äärel tegutsenud Reinkort on pidanud 13 kohtumist ka Eesti U-21 koondises ja löönud ühe värava - tänavu septembris EM-valikkohtumises Lätile.

Spordidirektori Norbert Hurda sõnul toob Sten Reinkort Flora ründeliini juurde pikkust ja jõulisust. "Antud omadus on väga oluline ründeduellide võitmisel," lausus ta Flora kodulehekülje vahendusel.

"Tegemist on lisaks veel kiire mängijaga, kellel on oma pikkuse kohta hea tehnika. Kuna Sten on väga pühendunud mängija, siis ta sobitub hästi meie töökasse meeskonda ja on heaks täienduseks."

Reinkorti sõnul on ta meistermeeskonnaga liitumise üle väga rõõmus. "Kindlasti on see suur samm edasi ja väga hea klubi arenemiseks."

"Olen meeletult tänulik Tammekale tehtud töö eest ja antud võimaluste eest. Suur-suur aitäh treeneritele, fännidele, staffile ja meeskonnakaaslastele."