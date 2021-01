Tartu Tammeka sõlmis keskkaitsjaga uue lepingu

"Kindlasti on meil hea meel, et klubi nii kiiresti Igoriga kokkuleppe saavutas. Ta näitas eelmisel aastal head taset ja me usume, et ta on võimeline isegi enamaks. Igor on mitmekülgne mängija. Tal on hea tehniline pagas ja ka füüsiliselt on tegemist väga võimeka noormehega. Vastaste ründajate jaoks ei saa tööpäev tema vastu kindlasti meeldiv olema, sest Igor läheb võitlustesse jõuliselt," kommenteeris Tammeka peatreener Kaido Koppel.

"Kokkumäng meeskonnaga on pärast aastast koostööd hea. Igor on parimas jalgpallurieas mängija, kellelt ootan oma võimete maksimumi lähedast realiseerimist. Korralik oskuslik tase on saavutatud ja nüüd tuleb muutuda järjest efektiivsemaks, et vastaste rünnakud järjepidevalt neutraliseerida," lisas Koppel.

27-aastane Dudarev siirdus Tartusse eelmisel hooajal, olles varasemalt esindanud Levadiat ja oSillamäe Kalevit. Kõrgliigas on keskkaitsjal kirjas 281 mängu 13 väravat.