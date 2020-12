Uiboleht mängu ärajäämisest: kellelegi ei meeldi olla isolatsioonis

"Floral oleks olnud päris hulka eemalejääjaid. Teame, et neil on olnud võistkonnas üheksa positiivset koroonaviiruse proovi. Levadia koosseis oleks olnud täielikum, aga kui vaadata seda skaalat, siis kummalisel kombel just Levadia otsustavamalt ütles oma seisukoha, et nemad ei sooviks mängida," kommenteeris Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht ERR-ile.

"Flora oli ka pigem sellel seisukohal, et seda mängu sellisel kujul ei ole mõtet mängida, aga võib-olla natuke pehmemalt. Klubid olid ühel arvamusel, aga siin ei olnud küsimus, kui hea koosseisu kokku saab, vaid eelkõige tervislik aspekt, sest kellelegi ei meeldi olla isolatsioonis ja keegi ei taha seada järgnevat kahte nädalat sõltuvusse sellest, kas kellelgi on nakkus või ei ole. See on päris pikk ja vaevaline protsess."

Seega mängu laupäeval kahe igipõlise rivaali vahel ei toimu, küll aga leiab kell 17.00 A. Le Coq Arenal aset Florale meistrikarika üleandmine. "See on see hetk, kus fännid saavad tänada poolehoidjaid. Samal ajal me ei pane sellega kellelegi liigseid pinge peale ega võta liigseid riske," lisas Uiboleht.

Flora kogus 29 mänguga 80 punkti. 26 võidu kõrvale kogunes vaid kaks viiki ja üks kaotus. 30 mängu mänginud Paide Linnameeskond oli 64 punktiga teine ja 29 mänguga 57 silma saanud Levadia kolmas.