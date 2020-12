Märten Kuusk: meistritiitli kaitsmine pole kunagi kerge

Meistrikarika üleandmisele pidanuks algse plaani kohaselt eelnema hooaja viimane kohtumine suurrivaal Levadiaga, aga see jäeti koroonaviirusest tingitud olukorra tõttu ära. "Väga magus oli karikat koduväljakul tõsta. Ma ei teagi, kas Flora üldse ongi saanud koduväljakul karikat tõsta - selles mõttes oli huvitav ning veel oma fännide ees. Aga muidugi oleks tahtnud nagu muidu - mängida ära, saada tugev emotsioon ja siis karikat tõsta. Siis oleks ehk emotsioon suurem olnud," tunnistas Kuusk intervjuus ERR-ile.

Üleandmistseremoonial ei saanud osaleda kõik Flora mängijad, sest osad neist peavad jätkuvalt viibima eneseisolatsioonis. "Muidugi oleks tahtnud terve meeskonnaga [tähistada]. Absoluutselt kõik panustasid sellesse võitu ja sellesse aastasse, mis oli väga pikk, kuid läks väga hästi," kommenteeris Kuusk.

24-aastase keskkaitsja sõnul jäid lõppenud hooajast meelde mitmed rõõmsad momendid. "Kõik karikavõidud olid omamoodi helged. Superkarikas oli minu jaoks esimene karikavõit kui selline, kuhu olen rohkem panustanud. Helgem hetk oli ka Euroopa liiga play-off'is Zagrebi Dünamo vastu mängimine, millega sai klubi ajalugu tehtud. Need emotsioonid olid väga meeleolukad. Muidugi jääb meelde ka meistritiitli kaitsmine, mis ei ole kunagi kerge."

Kuuse arvates tuli keeruline hooaeg võistkonnale omamoodi ka kasuks.

"Ma arvan, et see tegi meeskonda tugevamaks. Kõik töötasid ühe asja eest. Suvel oli peaasi, et eriti tähtsamates mängudes keegi ei tooks koroonaviirust meeskonda sisse. Paraku nüüd lõpus tuli, aga tähtsad mängud olid möödas. Märksõna oligi kohanemine ja ma arvan, et me kohanesime kõigega hästi. Usun, et tulime sellest tugevamatena välja."

FC Flora lõpetas Premium liiga hooaja 80 punktiga 29 mängust. Ühe mängu enam pidanud lähimat jälitajat, Paide Linnameeskonda, edestati kokkuvõttes 16 silmaga. Kokku võitis Flora 26 mängu, viiki mängiti kahel korral ja vastase paremust tunnistati vaid ühel korral.