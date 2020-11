Käsipallikoondise peatreener: meil on vaja oma staarmängijaid

See oli suure võitlusega mäng. Mis muutus teisel poolajal, et Saksamaal olid need võimalused muuta mängu kulgu?

Vahe oli selles, et meil oli väga raske visata teise poolaja alguses väravaid. See tähendas, et nad said kontrarünnakutest väga lihtsaid väravaid. Me ei mänginud kaitset ja ei saanud lihtsaid väravaid oma kiirrünnakutest. Üritasime jälle kaks minutit ja jälle visati meile kiirrünnakust värav. See oli väga suur erinevus kahe poolaja vahel. Meil oli avapoolajal väravaid visata lihtsam. Mängisime kaitses hästi ja saime kontrarünnakuid. See muutis mängu iseloomu.

Kuid tundus, et mängu alguse plaan toimis hästi?

Me teadsime, et neil on füüsiliselt suured ja head mängijad. Kui meil tekkisid kaitses lahtised olukorrad ja ei võitnud neid duelle, siis pidime kogu aeg võitlema tugevate mängijate vastu jälle ja nii edasi. Sellistes olukordades oli neil igal juhul edu ja nad ei andnud meile võimalusi väravateks. Meil ei olnud teisel poolajal enam kaitset. Samuti muidugi polnud rünnak nii hea.

Selles keerulises olukorras, kus me oleme, kui rahul oled valiksarja esimese kahe mänguga?

Muidugi mitte rahul ilma punktideta, aga mängisime kolm väga head poolaega. See Austria mäng piinab mind pisut, et me seda ei võitnud, sest seal oli meil oma šanss. Kui oleksime pisut paremini mänginud kuus-viie vastu või oleks teisel poolajal lihtsalt õnne olnud kontrarünnakutel. Tervikuna olen väga-väga rahul, kuid peame mõistma, et meil ei olnud meie kõige kogenumaid mängijaid. Eriti kui me mängime tiimiga nagu Saksamaa.

Kui palju on koroonaviiruse aeg selle tiimi dünaamikat muutnud? Kes on sellest ajast võitnud ja kes kaotanud?

Ma arvan, et väga midagi. Minu esimesel aastal siin oli Mait Patrailil põlvevigastus ja ta ei saanud mängida. See on sama grupp mängijaid. Nad on alati heas tujus, tahavad õppida rohkem ja saada oma koduklubides paremateks. Kui meil oleks Dener Jaanimaa või Mait Patrail, siis me oleme lõpuks väike riik ja meil on vaja oma staarmängijaid. Kui Saksamaal on mõned mängijad eemal, siis nad toovad sama hea mängija asenduseks. See on väga suur vahe.

Kuid kui vaadata meie vastaseid - Saksamaa, Austria ja Bosnia?

Austrial oli sama situatsioon, ka neil puudusid mõned mängijad. Kuid muidugi oleks situatsioon parem, kui meil olnuks kogu põhitiim Austria vastu. Saksamaa võitis sel korral selle loterii, sest neil oli põhitiim.

Kas Saksamaa vastu kahetisi tundeid ei jää, et nad ei lubanud Mait Patraili oma lennukile?

Jätan selle juhatusele ja peasekretäril ning mina töötan nende mängijatega, kes on saadaval.

Kas tiim on võtnud omaks selle stiili mida te soovite, et Eesti koondis mängiks?

On oluline, et oleks erinevaid stiile. Näiteks Austrias mängisime kiiremat käsipalli, tegime häid lahendusi. Kuid kui me mängisime Luksemburgi vastu, siis Mait tegi suuri mänge, kuid mängisime pisut aeglasemini. Et selliste tiimide vastu edu saavutada, vajame aktiivseid ja viskavaid mängijaid nagu Karl Toom, Dener Jaanimaa ja Andris Celmins. Kuid samuti ka tarku mängulahendusi, mida pakub Mait Patrail. Me oleme teel hea mängu poole, aga oleks tore saada ühel päeval kõik mängijad kokku.